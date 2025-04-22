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22.04.2025 в 06:50

Telegram оштрафован в России на 4 млн рублей

Площадка не удалила запрещенную информацию

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Мессенджер нарушил Кодекс об административных правонарушениях — отказался удалять информацию, содержащую материалы с ненадлежащим контентом. Какие именно материалы отказалась удалять администрация мессенджера, не уточняется.

Штраф по этой статье предусмотрен до 8 млн руб.

Telegram регулярно получает штрафы за неудаление информации, распространение которой на территории России запрещено. В этом месяце суд уже штрафовал мессенджер на 7 млн руб. по той же статье — за отказ от удаления каналов с призывами к терактам и митингам.

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