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08.04.2025 в 06:15

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за призывы к терактам

За несколько лет из мессенджера удалили более 373 тыс. каналов и публикаций

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за неудаление каналов с призывами устраивать теракты и свергать власть в России, сообщает «Коммерсант».

Роскомнадзор предписал удалить Telgram-каналы с предложением устраивать теракты на железнодорожном транспорте для помощи ВСУ и выходить на антиправительственные митинги. Мессенджер требования надзорного ведомства не выполнил.

С начала СВО российские суды оштрафовали площадку на 63,4 млн руб. за неудаление запрещенной информации, неисполнение обязанности по самомодерации и неисполнение предписаний Роскомнадзора. По требованию Роскомнадзора с 2017 года в мессенджере Telegram были удалены свыше 373 тыс. публикаций и каналов.

Кроме того, стало известно об удалении из Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом иностранным агентом), у которого было 1,1 млн подписчиков. В канале публиковали информацию о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках РФ.

Ранее сообщалось, что требование нового закона об уплате 3% от дохода с рекламы коснется владельцев Telegram-каналов и блогов независимо от количества подписчиков. Штраф за отказ от уплаты сбора может достигать 500 тыс. руб.

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