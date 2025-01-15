Telegram-каналы заработали 1,7 млрд рублей с помощью рекламной сети «Яндекса»

Российские Telegram-каналы заработали около 1 млрд руб. после полноценного запуска в июле 2024 года инструмента монетизации от рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). Всего же за весь 2024 год владельцы каналов получили выплаты в размере 1,7 млрд руб., сообщает Forbes.

В настоящее время число каналов-партнеров РСЯ выросло до 10 тыс. В «Яндексе» уточнили, что за год инструмент использовали около 18 тыс. рекламодателей в четырех странах — России, Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.

РСЯ позволяет автоматизировать процесс продвижения и запускать рекламные кампании одновременно в большом количестве каналов в стандартном интерфейсе «Яндекс Директа», охватывая даже пользователей с подпиской Telegram Premium.

Участники рынка оценивают результат в 1,7 млрд руб. как «неплохой». Они полагают, что интерес рекламодателей к продвижению в Telegram с помощью возможностей «Яндекса» будет только расти. При этом успешность самого Telegram как рекламной площадки будет сильно зависеть от того, какие драйверы продаж он будет использовать.

Напомним, «Яндекс» начал бета-тестирование монетизации Telegram-каналов еще в июле 2023 года, а осенью 2024 года открыл монетизацию для приватных Telegram-каналов с аудиторией от 2 тыс. подписчиков.