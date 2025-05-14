Telegram Ads запустил рекламу внутри ботов

Telegram Ads запустил рекламу внутри чат-ботов. Обновление открывает дополнительные возможности для таргетинга и позволяет брендам взаимодействовать с более вовлеченной аудиторией, сообщили Sostav в МТС AdTech.

Новый рекламный формат предоставляет возможность для продвижения каналов, отдельных постов, мини-приложений (TMA), а также личных или бизнес-профилей. Минимальная цена за тысячу показов (CPM) установленна на уровне €1.

Рекламодатели могут добавить аватар своего канала в объявления, что улучшает привлекательность контента и увеличивает CPM на 30%. Заголовок объявления всегда будет совпадать с названием рекламируемого объекта.

Описание объявления также можно кастомизировать, что позволяет рекламодателям ограничиться 160 символами, создавая краткие информативные сообщения. При выборе бот для таргетинга рекламодатели могут выбрать до 9 ботов, а для расширения выбора доступна кнопка «Add similar bots». Однако, если выбрано 10 и более ботов, автоматическое добавление аналогов станет недоступным. Формат не предполагает гео-таргетинг.

Чат-боты в Telegram охватывают широкий спектр тем и сценариев: от новостей и развлечений до финансов и клиентской поддержки. В компании уверяют, что новый плейсмент рекламы позволит показывать объявления в конкретных ботах, чья аудитория максимально релевантна задачам бизнеса.

Ранее прогнозировалось, что в 2026 году расходы российских компаний на продвижение через Telegram-ботов могут составить более 1 млрд руб., в 2024 году показатель был равен 300−400 млн руб.