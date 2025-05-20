Telegram оштрафовали на 2,8 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы привлек компанию Telegram Messenger Inc. к административной ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ. Как сообщили в пресс-службе суда, общая сумма штрафов составила 2,8 млн руб.

Согласно вынесенному постановлению, Telegram признан виновным в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). По данному эпизоду компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. руб.

Суд также установил, что Telegram Messenger Inc. нарушил требования законодательства в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). За это правонарушение компании назначен штраф в размере 2 млн руб.

В апреле Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.