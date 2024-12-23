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23.12.2024 в 16:55

Telegram впервые за три года получил прибыль

Число подписчиков Telegram Premium превысило 12 млн

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В 2024 году общая выручка мессенджера Telegram превысила 1 млрд долларов, заявил сооснователь сервиса Павел Дуров. Он подчеркнул, что впервые за три года после запуска монетизации Telegram стал прибыльным.

«В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 млрд долларов, и мы завершаем год с более чем 500 млн долларов денежных резервов, не считая криптоактивов», — написал Павел Дуров.

Он также добавил, что число пользователей Telegram Premium превысило 12 млн.

Также в сообщении говорится, что за последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около 2 млрд долларов, погасив значительную их часть осенью 2024 года, воспользовавшись выгодными ценами на облигации Telegram.

На прошлой неделе Дуров говорил, что за 12 дней декабря на партнерской платформе Telegram было создано 15 тыс. программ, а 4 млн пользователей получили ссылки и перешли по ним в мини-приложения.

Telegram мессенджер
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