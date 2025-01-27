В российских компаниях усиливается текучесть кадров

Более трети российских компаний столкнулись с ростом текучести кадров по итогам 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос аудиторско-консалтинговой компании Kept. 40% респондентов заявили об увеличении увольнений среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей отметили такую тенденцию среди рабочего (обслуживающего) персонала (37%) и начинающих специалистов (36%).

Согласно данным Kept, самые низкие показатели увольнений наблюдаются среди руководителей (16%) и топ-менеджмента (7%). Однако опрошенные работодатели преимущественно отмечают сохранение «текучки» этих категорий сотрудников, снижение количества увольнений зафиксировали только 14 и 11% соответственно.

Методология Опрос Kept, проведенный в декабре 2024 года, охватил 68 компаний, представляющих 20 различных отраслей экономики, включая производство потребительских товаров, розничную и оптовую торговлю, технологии и IT, банковскую сферу, химическую промышленность и другие. Более половины опрошенных (56%) указали, что относятся к крупным предприятиям, 32% представляют средний бизнес, а 10% — малые или микропредприятия.

Исследование также установило, что работодатели стали чаще сталкиваться с так называемым джоб-хоппингом, когда люди увольняются менее чем через год работы. Такой тренд отметили 45% опрошенных. Особенно это наблюдается среди рабочего и обслуживающего персонала. Кроме того, работодатели сообщили о трудностях при взаимодействии с сотрудниками поколения Z (родившиеся с 2000-го по 2011 год), которым часто не хватает навыков и опыта работы, а требования к вознаграждению слишком высоки.

Согласно данным Kept, 75% опрошенных компаний ощущают нехватку сотрудников, особенно недостает квалифицированных работников (75%), рабочего или обслуживающего персонала (61%), начинающих специалистов (24%). В условиях кадрового дефицита предприятия используют различные методы привлечения сотрудников, включая повышение зарплат, использование гибких графиков и социальных льгот. Однако в текущем году эксперты ожидают замедления роста заработных плат.