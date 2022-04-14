Из TikTok в «ТикТокари»: «Технониколь» переобучит потерявших заработок блогеров

Компания по производству кровельных и изоляционных материалов «Технониколь» запустила программу «ТикТокари» для обучения и трудоустройства блогеров, которые остались без заработка после отключения монетизации контента или блокировки популярных площадок в России. Об этом Sostav рассказали представители «Технониколь».

Компания бесплатно обучит всех желающих производственным профессиям, а лучшим студентам предоставит рабочие места. Подать заявку на обучение в Строительной академии компании или в специальных учебных центрах при заводах можно на сайте проекта. Длительность обучения — 1 месяц, курс доступен для блогеров с разных площадок.

После окончания курса студенты получат сертификат, подтверждающий профессиональные навыки специалиста, а также возможность трудоустройства на предприятиях компании. На первый поток уже подали заявки 12 экс-блогеров.

Креатив для проекта разработало агентство Panda Digital.

Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнёр «Технониколь»: В сознании молодых людей пока несовместимы рабочие специальности с высоким социальным статусом, высоким заработком и успешной карьерой. Наша компания много лет разрушает этот стереотип. Мы вкладываемся в то, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, получали конкурентную зарплату, развивались профессионально и могли строить карьеру. К сожалению, цифровая экономика, о которой сейчас много говорят, не накормит, не оденет и не обогреет восемь миллиардов человек. Будущее — за реальным производственным сектором.

Российские блогеры, размещавшие контент в Instagram, Facebook (обе соцсети запрещены в России и принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), YouTube, Twitch, TikTok, в марте потеряли до 80% своего дохода. После блокировки или ограничений работы площадок им удалось перевести на другие ресурсы не больше 10% подписчиков.