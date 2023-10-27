Тейлор Свифт вошла в число долларовых миллиардеров

Американская певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей. Её состояние оценивается в $1,1 млрд, пишет Bloomberg.

Свифт вошла в число долларовых миллиардеров благодаря своему концертному туру Eras. Он стартовал в марте этого года и завершится в августе 2024 года. Билеты были быстро раскуплены. Их средняя стоимость составила $254.

Тур включает концерты в США, Канаде, Европе, Азии и Латинской Америке. Bloomberg отмечает, что турне Eras принесло Свифт столько же денег, сколько составляет экономика малых стран. Её новая запись альбома девятилетней давности 1989, как ожидается, станет одной из самых продаваемых пластинок года.

Кроме того, в октябре вышел фильм-концерт «Taylor Swift: The Eras Tour». В первые выходные в США и Канаде он собрал $96 млн.