Экс-руководитель Mastercard в России возглавил совет директоров TCS Group

Бывший руководитель Mastercard в России Алексей Малиновский возглавил совет директоров TCS Group, владеющей «Тинькофф-банком». Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.

«Совет директоров назначил Алексея Малиновского, который сейчас занимает должность независимого неисполнительного директора, председателем совета директоров», — говорится в сообщении.

Малиновский работал в Mastercard с 2010 года. Он пришёл в компанию на должность главы по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европе. В 2016 году Малиновский занял должность главы Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

В июле этого года топ-менеджера включили в совет директоров TCS Group в качестве независимого неисполнительного директора. Кроме того, он вошёл в состав комитетов совета по вознаграждениям и стратегии.

7 ноября глава совета директоров TCS Group Константинос Экономидес покинул свой пост. Он проработал в должности 15 лет. Также сообщалось, что TCS Group планирует перерегистрировать юрлицо с Кипра. Сейчас компания изучает различные варианты.