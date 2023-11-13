Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Фестиваль нового дизайна СРЕДА
Точка
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2023 в 18:29

Экс-руководитель Mastercard в России возглавил совет директоров TCS Group

Алексей Малиновский сменил на посту Константиноса Экономидеса, который 15 лет занимал должность главы совета директоров TCS Group

Бывший руководитель Mastercard в России Алексей Малиновский возглавил совет директоров TCS Group, владеющей «Тинькофф-банком». Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации.

«Совет директоров назначил Алексея Малиновского, который сейчас занимает должность независимого неисполнительного директора, председателем совета директоров», — говорится в сообщении.

Малиновский работал в Mastercard с 2010 года. Он пришёл в компанию на должность главы по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европе. В 2016 году Малиновский занял должность главы Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

В июле этого года топ-менеджера включили в совет директоров TCS Group в качестве независимого неисполнительного директора. Кроме того, он вошёл в состав комитетов совета по вознаграждениям и стратегии.

7 ноября глава совета директоров TCS Group Константинос Экономидес покинул свой пост. Он проработал в должности 15 лет. Также сообщалось, что TCS Group планирует перерегистрировать юрлицо с Кипра. Сейчас компания изучает различные варианты.

Назначение TCS Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.