TCS Group планирует перерегистрировать юрлицо с Кипра

Группа TCS Group, контролирующая в том числе «Тинькофф Банк» и «Тинькофф страхование», и зарегистрированная сейчас на Кипре, планирует сменить юрисдикцию. Руководство компании «изучает все опции», сказал журналистам председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы планируем, что мы точно делаем [редомициляцию — прим. Sostav]. Мы уже это говорили, что рассматриваем все варианты различных опций, которые у нас есть на столе», — сказал Близнюк в кулуарах форума Finopolis.

Он добавил, что окончательный вариант смены юрисдикции пока не выбран.

В начале ноября сообщалось, что заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний TCS Group в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Источник «Интерфакс» говорил, что обращение касается сразу девяти компаний группы, в их числе «Тинькофф Банк» и «Тинькофф страхование».

Включение в перечень также позволяет через суд временно — до конца 2024 года — приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранной холдинговой компании. Например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Кроме того, статус ЭЗО у структуры даёт право российским бенефициарам, которые владеют ею через иностранную холдинговую компанию, через суд получить акции и доли в прямое владение, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Основной акционер TCS Group с долей 35% — компания «Интеррос» Владимира Потанина. Она выкупила акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.