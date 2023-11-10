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10.11.2023 в 05:40

Tchibo в России меняет название на Tibio

Подразделение немецкой компании отошло местному топ-менеджменту в 2022 году

Производитель кофе Tchibo в России сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio. При этом рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании.

По данным Роспатента, «Чибо СНГ» зарегистрировала бренд Tibio в сентябре. Переход на него начнётся в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки.

Логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику. Цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka останутся прежними, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Кроме того, планируется запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista.

Компания провела опрос потребителей, который показал, что 88% позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием.

Напомним, немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из российского бизнеса летом 2022 года. Тогда сообщалось, что перешедшая к местному топ-менеджменту компания сможет использовать бренд Tchibo только до конца года, а затем будет вынуждена разработать новую марку.

Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечает, что любое переименование продукта приводит к снижению продаж, поэтому новому бренду потребуется маркетинговая поддержка. По его словам, JDE, отказавшись от наименования Jacobs в России, сохранил бюджет на продвижение кофе Monarch. «МилФудс», которая управляет бывшим заводом Paulig, также инвестировала в запуск бренда Poetti.

Tchibo Tibio
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