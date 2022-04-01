«Таврида» открыла регистрацию на образовательные заезды

С мая по октябрь в Крыму пройдут образовательные заезды арт-кластера «Таврида», которые объединят более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий. В них примут участие 3 500 творцов со всей России. Регистрация для участников и координаторов уже открыта на сайте.

Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида»: В новом сезоне мы сосредоточились на ключевых темах, которые сегодня определяют вектор работы творцов. Первая — развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях. Важно, чтобы молодые профи не только сохранили свои позиции на трансформирующемся рынке, но и смогли развернуть ситуацию в пользу развития себя и своего бренда. Эксперты и партнёры арт-школ направят и подскажут, как сориентироваться в условиях изменений, и адаптировать тренды под свой продукт. Вторая тема — это принципы формирования команд. Мы объединили арт-школы в заезды таким образом, чтобы участники смогли вместе создать качественный креативный продукт. Презентации итоговых проектов будут проходить в формате концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для жителей и гостей Крыма. Цифровые продукты, реализованные участниками, можно будет увидеть в сети.

Новый образовательный сезон посвящён «Году культурного наследия народов России».

Сезон откроется «Кириллицей» — заездом, который объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна, русского языка и современной литературы.

В рамках второго заезда — «Смысл в движении» — пройдут арт-школы современной хореографии, боевых искусств, академической живописи и экологии. Участников ждут неожиданные кросс-жанровые коллаборации, современные образовательные форматы и мощный нетворкинг.

Регистрация для участников на первые два заезда доступна на сайте проекта.

Часть образовательных форматов этого года маркирована программами Университета креативных индустрий — круглогодичного образовательного центра, который откроется в 2023 году и станет ключевым проектом «Тавриды».

Параллельно с заездами пройдёт три трека школы лидеров креативной экономики «Меганомика» — программы апробации образовательных программ Университета, которая стартовала в прошлом году. Участниками «Меганомики» в новом сезоне станут ректоры, проректоры и преподаватели российских ВУЗов, представители сферы молодёжной политики, региональные команды, управленцы и предприниматели. Также на площадке арт-кластера откроется «Лаборатория креативных и творческих исследований», в которой участники будут изучать природу креативного мышления, разрабатывать новые методики измерения креативности и способы её развития.

Образовательные форматы «Тавриды» в 2022 году станут более высокотехнологичными: участников ждут цифровые, VR- и игровые лекции. К формированию программ в качестве проектных менеджеров будут приглашены мастера арт-кластера — бывшие участники образовательных заездов, ставшие профессионалами в сфере креативных индустрий.

Ксения Артемьева, заместитель руководителя по контенту арт-кластера: В этом году мы расширим аудиторию образовательных заездов с точки зрения и возраста, и географии. Впервые участниками арт-школ станут подростки от 14 до 18 лет — финалисты и победители конкурса «Большая перемена». По традиции, продолжим коллаборацию с Национальным чемпионатом ArtMasters, запланировали большую программу по новым медиа с АНО «Диалог» и специальные образовательные форматы с Российским обществом «Знание». Отдельной частью программы станет совместный креатон с проектом «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Есть предложения и о международном сотрудничестве. Наша главная задача — сформировать проектные и контентные команды, которые могли бы дальше развивать инициативы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Арт-кластер продолжает увеличивать спектр возможностей по реализации профессионального потенциала молодых творцов. В новом сезоне кастинг-платформа «Таврида.АРТ» масштабирует географию своего присутствия до 57 городов России — в них пройдут онлайн- и офлайн-отборы в популярные шоу и флагманские медиапроекты. Одной из новинок сезона станет запуск собственной программы по хедхантингу — «Фабрики трудоустройства», она поможет талантливым творцам получить предложения по трудоустройству от топовых компаниях в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

На площадке арт-кластера вновь пройдёт «Всероссийский конкурс молодёжных проектов» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»). Участники образовательных заездов получат возможность защитить проект и выиграть до 1,5 млн рублей на его реализацию. Грантовый конкурс проводится на «Тавриде» с 2015 года. За семь лет его победителями стали 1 104 человека, на реализацию их проектов было выделено более 487 млн рублей.

Параллельно с регистрацией участников «Таврида» открывает приём заявок на координаторов Центра практики — связующего звена между программной дирекцией, службами сервиса, логистики, протокола почётных гостей, участниками образовательных арт-школ. Координаторы станут полноценными соорганизаторами заездов. Они приобретут профессиональный опыт в команде масштабного мероприятия, прокачают организационные навыки, а по итогам получат сертификат и отзыв о своей работе. Регистрация для координаторв доступна на сайте проекта.