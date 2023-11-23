Экс-владелице сети кафе «Андерсон» грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов

Бывшей владелице сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов и махинации с бизнесом. Об этом пишет Shot.

По данным Telegram-канала, предпринимательница дробила бизнес на десятки юрлиц. Это позволяло платить меньше налогов. В результате сеть кафе приносила Татуловой ежегодно около 2 млрд руб. Этот факт заинтересовал ФНС. В ближайшее время предпринимательнице могут предъявить обвинение, отмечает Shot.

20 ноября стало известно, что «Вкусвилл» выкупил сеть «Андерсон». Она включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве и некоторых российских городах, а также в Казахстане. По словам экспертов, сумма сделки составляет от 600 млн до 800 млн руб.

Shot сообщает, что после продажи «Андерсона» Татулова окончательно переехала в Португалию. Возможность получения ВНЖ в этой стране предпринимательница изучала ещё в 2021 году.

По информации Telegram-канала, в Португалии Татулова намерена заниматься строительством бань на купленной земле в старинном поместье.

С 2020 по 2022 год Татулова была омбудсменом по защите малого и среднего бизнеса.