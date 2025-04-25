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18+
25.04.2025 в 16:50

Т2 получила рекордные 15 наград E+ Awards 2025

Премия Е+ отметила самые яркие рекламные кампании и заметные бренды прошлого года

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Т2 МОБАЙЛ ООО | msk.t2.ru
erid:2W5zFJA6hG4

E+ Awards — это «Оскар» в сфере маркетинга и брендинга, который вручают за реальные бизнес-результаты, а не просто за красивые идеи. T2 собрала сразу 15 призов в разных номинациях. Это самое большое количество наград среди всех номинантов этого года и личный рекорд для оператора.

Жюри отметило как конкретные рекламные кампании Т2, так и успехи бренда в целом.

За ребрендинг как за самый знаковый проект прошлого года компания получила сразу три награды: золото, серебро и бронзу.

Компания также получила высокие оценки за свои знаковые продуктовые запуски, реализованные после ребрендинга:

  • Запуск нового тарифа «Хватит!» — серебро и бронза.
  • «Гигабайты впервые валюта» — серебро.
  • «Заморозка цен навечно» — серебро и бронза.

Без внимания не остались такие проекты, как: программа лояльности «Больше», совместный тариф с Яндекс «Я.Онлайн», интеграция бренда в сериал «Подростки в космосе».

T2 также был признан брендом года — одной из главных наград E+ Awards. Это звание стало признанием многолетних усилий компании по созданию мощных маркетинговых кампаний, которые не просто вдохновляют, но и приносят реальные бизнес-результаты.

Был отмечен и многолетний успех коммуникационной платформы «Другие Правила», которая была отмечена особой наградой в юбилейной номинации Е+ и вошла в число лучших за целое десятилетие.

t2 E+ E+Awards 2025
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