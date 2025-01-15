Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Hope group — блог digital-агентства
канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.01.2025 в 14:50

Т2 провела спецпроект на платформе «Простор» от VK в поддержку молодых креаторов

Побороться за призовые места решилось 97 участников

Российский оператор мобильной связи T2, совместно с диджитал-агентством Affect провел опен-колл для креаторов по направлению «Рекламное видео» на открытой креативной платформе «Простор» от VK. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

В рамках опен-колла с Т2 задачей участников было сделать промо-ролик для программы лояльности «Больше», с которой абоненты Т2 получают доступ к предложениям и скидкам от партнеров оператора. Всего было подано 97 заявок. По два победителя было объявлено в пяти номинациях: кофе, пицца, кино, ски-пасс и прокат коньков.

Проект был запущен в рамках рекламной кампании, в которой Т2 рассказала о зимних предложениях для абонентов. Кампания охватила 12 регионов, в каждом из которых свои уникальные офферы и партнеры. Так, в Москве, например, Т2 стал партнером катка на ВДНХ.

VK «Т2 Мо­байл» Простор
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.