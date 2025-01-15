Т2 провела спецпроект на платформе «Простор» от VK в поддержку молодых креаторов

Российский оператор мобильной связи T2, совместно с диджитал-агентством Affect провел опен-колл для креаторов по направлению «Рекламное видео» на открытой креативной платформе «Простор» от VK. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

В рамках опен-колла с Т2 задачей участников было сделать промо-ролик для программы лояльности «Больше», с которой абоненты Т2 получают доступ к предложениям и скидкам от партнеров оператора. Всего было подано 97 заявок. По два победителя было объявлено в пяти номинациях: кофе, пицца, кино, ски-пасс и прокат коньков.

Проект был запущен в рамках рекламной кампании, в которой Т2 рассказала о зимних предложениях для абонентов. Кампания охватила 12 регионов, в каждом из которых свои уникальные офферы и партнеры. Так, в Москве, например, Т2 стал партнером катка на ВДНХ.