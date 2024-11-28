Выручка группы «Т-Технологии» в третьем квартале выросла до 264,4 млрд рублей

Группа «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг»), в которую входят «Т-Банк», «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес», «Росбанк» и другие активы, представила консолидированные финансовые результаты по МСФО с учётом «Росбанка» за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года.

Общая выручка группы за третий квартал выросла на 107% год к году, до 264,4 млрд руб., чистая прибыль — на 60%, до 37,8 млрд руб., средства клиентов и активы под управлением — на 132%, до 5,1 трлн руб. Число клиентов увеличилось на 21%, до 45,7 млн. Рентабельность капитала составила 37,8%.

Количество активных клиентов за третий квартал возросло на 21%, до 31,4 млн человек. Активных клиентов в инвестициях стало больше на 35%, до 4,2 млн. Рост числа активных клиентов из сферы малого и среднего бизнеса составил 27%, до 770 тыс. Ежедневная активная аудитория приложений выросла на 23%, до 14,2 млн пользователей, месячная активная аудитория — на 18%, до 31 млн.

Общий оборот покупок клиентов группы за отчётный период возрос на 36% год к году, до 2,4 трлн руб., оборот GMV собственных транзакционных и лайфстайл-сервисов (таких как «Город» и «Путешествия») — на 40%, до 56 млрд руб.

Доходность кредитного портфеля группы увеличилась на 0,2%, до 25,9% на фоне изменений в структуре кредитных продуктов, доходность портфеля ценных бумаг — на 3,2%, до 9,1% за счёт увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За девять месяцев чистая прибыль группы с учётом «Росбанка» выросла на 39% в годовом выражении, до 83,5 млрд руб., рентабельность капитала составила 32,7%. По итогам всего 2024 года рост чистой прибыли «Т-Технологий» может превысить 40%.

Напомним, «ТКС Холдинг» принял решение сменить название на «Т-Технологии» в ноябре. Наименование тикера на Московской бирже было сокращено с «TCSG» до «Т».