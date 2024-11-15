«ТКС Холдинг» сменил название на «Т-Технологии»

«ТКС Холдинг» (входят «Т-Банк», «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес», «Росбанк» и другие активы) сменит название на «Т-Технологии». Решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании.

Кроме того, наименование тикера на Московской бирже сокращено с «TCSG» до «Т». Как заявили в холдинге, это «первый в России биржевой тикер из одной буквы».

Торги акциями под новым тикером на Мосбирже стартуют 28 ноября. В приложениях российских брокеров обновление тикера произойдет автоматически.

Виктор Жидков, председатель правления Московской Биржи: Смена тикера — это не просто символическое изменение, а стратегический ход, который подчеркивает значимость компании на рынке и делает бренд еще более узнаваемым. Уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами и клиентами, облегчает поиск эмитента в брокерских приложениях.

Ранее «ТКС Холдинг» переименовал «Тинькофф страхование» в «Т-страхование», а «Тинькофф страхование будущего» в «Т-страхование будущего».