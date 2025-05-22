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18+
22.05.2025 в 13:45

«Т-технологии» купили долю в банке «Точка»

Кредитная организация продолжит развиваться в качестве самостоятельного игрока

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«Т-Технологии» (головная компания «Т-Банка») получили контроль над МКООО «Каталитик Пипл», в числе активов которого 64% банка «Точка». Об этом говорится в финансовой отчетности «Т-Технологий» за первый квартал 2025 года.

«Т-Технологии» владеют в «Каталитик Пипл» долей в размере 50,1%. В группе уточнили, что первоначально инвестиция в «Каталитик Пипл» была осуществлена в рамках сделки по интеграции «Росбанка». Что касается банка «Точка», то «Т-Технологии» принадлежит мажоритарная, не контролирующая доля.

«Точка» будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного игрока под управлением действующей команды менеджмента. Компании, входящие в «Т-Технологии», и «Точка» продолжат совместные проекты в области обслуживания малого и среднего бизнеса.

Ранее Sostav рассказал, как банк «Точка» привлек 5 тыс. регистраций бизнеса и РКО с помощью «Авито».

Сделка Банк Точка Т-Технологии
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