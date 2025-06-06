«Т-Двор» раскрыл программу фестиваля

«Т-Двор» — это масштабный городской фестиваль, объединяющий обучение и отдых, открытый для клиентов и партнеров «Т-Банка». Как и годом ранее, «Т-Двор» пройдет в центре Петербурга, на площадке Никольских рядов. Организаторы рассказали Sostav, что ждет посетителей фестиваля в этом году.

Площадка «Т-Двора» представляет собой переосмысленный петербургский двор с дворовыми элементами, знакомыми многим с детства. Например, гости смогут послушать лекцию в специальной зоне под названием «ДК „Рассвет“», подслушать разговоры бабушек на лавке, покрутить интерактивный мангал, половить солнечных зайчиков и многое другое.

День бизнеса: советы для старта и развития бизнеса и тонкости работы блогеров с бухгалтерией

19 июня на протяжении всего дня гостей ждут около 20 выступлений успешных владельцев бизнеса. Программа дня разделена на два потока: для начинающих и опытных предпринимателей.

На главной сцене можно будет послушать, как выбрать лучший момент для старта бизнеса, узнать у предпринимателя, инвестора, сооснователя CarPrice и CarMoney Эдуарда Гуриновича, что бы он сделал иначе, запуская бизнес сейчас. Также начинающим предпринимателям расскажут, как принимать бизнес-решения на основе трендов, как создаются хайп-продукты и каким будет бизнес после 2030 года. Эксперты и популярные блогеры обсудят громкие налоговые дела последних лет и дадут советы, как блогерам вести бухгалтерский учет «вбелую».

На второй сцене, «ДК „Рассвет“», рассчитанной на опытных предпринимателей, расскажут лайфхаки для роста и масштабирования бизнеса. Например, гости узнают о личном опыте предпринимателей, которые прошли путь от «палатки на рынке» до списков крупнейших компаний страны. Директор по электронной коммерции «Т-Банка» Илья Кретов вместе с предпринимателем и основателем маркетплейса цветов и подарков Flowwow Андреем Макеевым обсудят технологии и новый подход к маркетингу и продажам для роста бизнеса, а также тренды и новые точки роста. НR-эксперт и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь покажет, как прокачать навыки найма представителей разных поколений — X, Y, Z — и построить «плюс-вайб-команды».

В числе других приглашенных спикеров: основатель и президент компаний «Персона» и «Бьюти лаб» Игорь Стоянов, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов, co-founder SETTERS, SETTERS EDUCATION и SETTERS Media Евгений Давыдов, founder & CEO TalentLab Алена Владимирская, директор «Яков и Партнеры» Марина Дорохова, соосновательница бренда лимонадов «Река», блогер и ведущая Ксения Дукалис и многие другие. Кроме этого, в День бизнеса гостей ждет Pulse Coffee Rave — утренний рейв с чашкой кофе, большое количество интерактива, и бизнес-питчинг 2.0. Также в программе — дискуссии, CEO talks, кейс-стади и бизнес-аффирмации.

День образования и науки: профессии будущего, поиск карьерного пути и цифровая этика

Это день для школьников, студентов, их родителей, преподавателей и всех, кто учится и обучает других. Начнется он с Pulse Coffee Rave, а также открытой тренировки по йоге.

На главной сцене пройдут обсуждения в направлении Lifelong Learning — об обучении на протяжении всей жизни. Например, гости смогут узнать, как работать с поколением Альфа и что нужно знать о цифровой этике, послушают советы блогера, счастливого учителя Нины Зверевой и семейного психолога-консультанта Екатерины Шрейнер о том, как помочь ребенку найти свой путь. В течение дня здесь также пройдет шоу научных экспериментов с участием видеоблогера и изобретателя, основателя ютуб-канала SuperCrastan Дани Крастера.

Кроме того, гостей ждет живая дискуссия, которая разрушит мифы о границах интеллекта. Спикерами станут физик-теоретик, профессор МФТИ и МИФИ Алексей Федоров и филолог, блогер, автор ютуб-канала «Филолог всея Руси» Юлия Афонина. Эксперты подискутируют о том, предопределены ли возможности человека в освоении точных наук, а также разберут стереотипы о складе ума, которые мешают людям развиваться.

В рамках Дня образования и науки пройдет public talk на тему «Как попасть в эпицентр развития искусственного интеллекта и почему технологии и научные исследования — это не скучно». Спикерами выступят руководитель лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research Даниил Гаврилов и руководитель RnD-направления в Автономном транспорте Яндекса Мария Голицына.

С 19 по 21 июня будет работать приемная комиссия Центрального университета. Здесь же пройдет дискуссия Talentbusters о том, почему вузам и работодателям стоит объединяться для подготовки высококвалифицированных кадров и как происходит поиск талантов. Спикерами станут ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, а также ректоры ведущих вузов страны, в числе которых МФТИ и МИФИ.

Для выпускников вузов в рамках этого дня также пройдет сессия с одним из ведущих техноблогеров России Сергеем Романцевым, который поделится мыслями по поводу обучения в магистратуре, в том числе в онлайн-формате. Блогер выяснит, стоит ли продолжать обучение по завершении магистратуры, или сейчас выпускникам лучше сконцентрироваться на карьере. А в конце программы пройдет кейсотека, где участники смогут попробовать себя в разных профессиях.

На сцене «ДК „Рассвет“» гостей ждут разговоры о профессиях будущего и навыках новой технологической эры. В частности, эксперты дня разберут, как будут развиваться профессии дизайнеров, ученых и бизнес-аналитиков. В числе приглашенных спикеров — летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев, продуктовый дизайнер и блогер Александр Лыгин, founder и CEO проекта «Щелочь» Борис Шилин и другие яркие представители индустрии.

Центральный университет организует на площадке воркшоп, посвященный олимпиадному движению в университете. Секция будет полезна школьникам и студентам, которые только делают первые шаги в олимпиадах или уже занимаются профессионально, и их родителям. Тренеры и участники международных соревнований по искусственному интеллекту, программированию и математике поделятся с гостями своим опытом. К числу спикеров присоединятся тренеры школьной сборной России, которая одержала победу на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии в 2024 году.

День денег и инвестиций: способы приумножить доход, прожарка стратегий и сборка инвестпортфеля

На главной сцене пройдут лекции и дискуссии о том, как сформировать базу для финансовой свободы. Гостям раскроют способы приумножения дохода — популярные и не очень: например, лайфхаки для инвесторов с разным уровнем достатка, налоговые вычеты, реинвестирование денег. СЕО «Вредный инвестор» Назар Щетинин поделится опытом фактчекинга и расскажет, как настроить контент-фильтр, чтобы больше зарабатывать. Founder WALL STREET PRO Дмитрий Черемушкин вместе с популярными блогерами соцсети для инвесторов Пульс устроит «прожарку» инвестиционным стратегиям гостей, а автор бестселлера «Хулиномика» Алексей Марков расскажет, как хеджировать риски, разберет сценарии инвестирования в 2025 году и реакции на глобальные события в мире. Главы публичных компаний — CEO Циан Дмитрий Григорьев и CEO Группы Arenadata Максим Пустовой — поделятся своими бизнес-результатами и планами.

Гости дня узнают из первых уст, как работает первый в России легальный инструмент для инвестиций в биткоин, а также арт-токены и другие смарт-активы — о них расскажет глава ЦФА-платформы «Т-Технологий» Алексей Илясов. А управляющий партнер компании RizzGo, ранее GR-директор криптобиржи Binance в РФ и СНГ, ранее глава департамента ЦБ РФ Ольга Гончарова и CEO BitOK Дмитрий Мачихин обсудят, чего ждать дальше от рынка криптовалют.

На сцене «ДК „Рассвет“» будут представлены практические кейсы и стратегии от успешных инвесторов, которые помогают зарабатывать при любых условиях рынка. Опытом поделится трейдер, инвестблогер, автор проекта Vadya93, основатель школы «Учебник спекулянта» Владислав Деркач, управляющий активами, соведущий проекта «Вредный инвестор» Мурад Агаев и многие другие. Также в программе публичные дискуссии и мастер-классы. На площадке пройдет прямой эфир легендарного шоу об инвестициях и экономике «Деньги не спят», ведущий — самый популярный трейдер России Василий Олейник.

Гостей «Т-Двора» ждут интерактивные площадки от организаторов и партнеров: «Золотого Яблока», Bite, «ВкусВилла», «МТС Юрент», группы компаний «Холдинг Аква», Coolbrew, Eburet, «Фитмоста», «Буше», «Бомборы», МИФ, «Спортмастера», «Бери заряд», Rubiscookies и GAC.

Кроме образовательного формата, гостей ждет музыкальная вечерняя программа: каждый день — диджей-сеты и выступления популярных артистов. А по утрам — тренировки от партнеров и кофе-рейвы для зажигательного начала дня.