«Т-банк» запустил консультации на жестовом языке

«Т-банк» запустил службу поддержки на русском жестовом языке (РЖЯ), где работают только глухие и слабослышащие сотрудники. Клиенты могут консультироваться по видеосвязи через мобильное приложение и сайт банка с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей банка.

Ранее поддержка для клиентов с нарушениями слуха была доступна только в текстовом формате, что не всегда позволяло оперативно решать вопросы. Например, этот формат неудобен, когда вопрос требует подробного развернутого ответа или звонка, говорит представитель банка.

Теперь, благодаря носителям РЖЯ, общение стало более эффективным. Для того, чтобы получить такую консультацию, нужно просто написать «РЖЯ» в чат поддержки, после чего будет отправлена ссылка на видеозвонок.

В России более 13 млн людей с нарушениями слуха, из которых более 300 тыс. являются носителями жестового языка.

Другие банки также развивают инклюзивные услуги: Сбербанк и «Альфа-банк» предлагают консультации на РЖЯ и проводят мероприятия по финансовой грамотности для людей с ограничениями слуха. Банки также адаптируют свои услуги для людей с различными ограничениями: от специальных банкоматов для слабовидящих до мобильных банковских услуг для маломобильных клиентов. Сбербанк, например, предлагает доступные приложения и тактильные карты для незрячих клиентов.

Ранее сообщалось, что по требованию Санкт-Петербургского ФАС «Т-Банк» изменил условия получения согласия пользователей на рекламу. В результате «Т-Банк» исключил из формы положение об обязательном согласии на рекламу и изменил срок действия согласия с бессрочного на 5 лет.