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18+
03.04.2025 в 17:45

«Т-Банк» по требованию ФАС изменил условия получения согласия на рекламу

Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рассылку рекламы без согласия пользователя

По требованию Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Т-Банк» изменил условия получения согласия пользователей на рекламу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба: пользователь получил рекламное сообщение от банка с предложением воспользоваться услугами страхования. При этом согласие на рекламу человек не давал.

ФАС установила, что на сайте «Т-Банка» была размещена форма, одним из условий которой являлось бессрочное согласие на получение рекламы. Служба выдала кредитной организации предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства.

В результате «Т-Банк» исключил из формы положение об обязательном согласии на рекламу и изменил срок действия согласия с бессрочного на 5 лет. Кроме того, согласие на рекламу теперь запрашивается у пользователей в отдельном поле.

Ранее ФАС оштрафовала «Т-Банк» за распространение ненадлежащей рекламы. Кредитная организация не сделала пометку об интеграции при размещении рекламы партнера.

ФАС «Т-Банк»
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