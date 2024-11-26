«Т-банк» представил свой маркетплейс и соцсеть

«Т-банк» добавил в свое мобильное банковское приложение «метамаркетплейс» под названием «Шопинг», а также соцсеть, чтобы «клиенты могли общаться друг с другом», и сервисы для оценки недвижимости и авто. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

«Шопинг» интегрирован в раздел «Город». Он представляет собой витрину с ассортиментом разных игроков рынка через единое окно. При поиске сервис выдаст пользователю предложения сразу со всех подключенных площадок. Уже доступно более 40 партнеров, среди которых 12 Storeez, Ekonika, Tom Tailor, Cozy Home, DeLonghi, «М.видео», «Рив гош».

Пользователи совершают покупку на стороне партнера, оплатить ее нужно в мобильном приложении. Хранить и доставлять товары будут сами продавцы. Банк планирует зарабатывать на комиссии, а для клиентов будет предоставлять кэшбек и скидки.

В банковском приложении появилась соцсеть, а также разделы «Сферы». Так, «Сфера дом» включает платеж за ЖКУ, интернет, охрану. В «Сфере авто» можно оплатить топливо и штрафы, оформить автокредит, записаться в сервисные центрыр. В «Сфере путешествия» пользователи могут выбрать билеты на самолет и поезд, купить тур и экскурсию.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Т-банк» является второй по величине банковской экосистемой после «Сбера», а текущие проекты компании, в частности «Город», создают значительную ценность для клиентов. Однако некоторые эксперты сомневаются в успехе проекта.

О том, что «Т-банк» разрабатывает сервис онлайн-продажи стало известно в августе. Тогда представитель банка уточнял, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», и пообещал, что банк скоро «всех удивит».