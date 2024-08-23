«Т-банк» готовит к запуску собственный маркетплейс

«Т-банк» разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров. В компании отказались называть этот проект маркетплейсом «в буквальном смысле», однако пообещали в ближайшее время всех удивить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 года и уже готов к полноценному запуску. Об этом знает и председатель Федерального общества сетевой торговли Евгения Черницкая. По ее данным, запуск запланирован на осень 2024 года и приурочен к сезону распродаж.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что у банка давно есть «заготовки» для маркетплейса: в его приложении много партнеров, которые предлагают различные услуги и товары, например, билеты на мероприятия или авиабилеты.

Глава совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров предполагает, что «Т-банк» сосредоточится только на работе с цифрами, маркетингом, клиентами. По его словам, это «идеальная» модель работы для маркетплейса — исключительно IT-продукт.

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов верит в перспективы банка на рынке электронной торговли: «Т-банк» можетпривлекать клиентов через систему кэшбэка, благодаря которой сможет предлагать более низкие цены на товары, чем у конкурентов.

Ранее сообщалось, что наибольшую долю среди всех покупок в интернете по итогам первой половины 2024 года заняла доставка готовой еды и продуктов из магазинов. При этом доли категорий электроники, товаров для дома и одежды сократились.