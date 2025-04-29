«Т-Банк» открыл доступ к рекламной платформе малому и среднему бизнесу

«Т-Банк» открыл доступ к своей рекламной платформе малому и среднему бизнесу. Теперь бренды смогут самостоятельно запускать кампании в разделе банковского приложения «Кэшбэк у партнера», сообщили в пресс-службе организации.

Сервис смогут использовать любые предприниматели, даже не клиенты «Т-Бизнеса». Компании могут показывать свои предложения нужной целевой аудитории в разделе приложения, а настроить кампанию можно в личном кабинете рекламной платформы.

Механика с кэшбэком может помочь привлечь новых клиентов, увеличить оборот за счет роста среднего чека и повышения частоты покупок среди текущих клиентов, а также вернуть «спящих» клиентов.

После настройки предложения с кэшбэком от партнера умный алгоритм рекламной платформы покажет его наиболее подходящей аудитории потенциальных покупателей с учетом истории их покупок и предпочтений. Работа алгоритма может способствовать увеличению конверсии показов в реальные покупки.

Сервис доступен как предпринимателям, ведущим свою деятельность в офлайне, так и владельцам интернет-магазинов. В личном кабинете они могут гибко настраивать кампанию под свои бизнес-цели и потребности, выбирая аудиторию по полу, возрасту и статусу (новые или постоянные покупатели), району города или региону страны, размеру кэшбэка — от 10 до 100%. Предприниматели, которые ведут свое дело офлайн в сферах общепита, услуг и продуктовой розницы могут также размещать предложения в разделе повышенного кэшбэка для своего района.

В этом месяце «Т-Банк» выпустил новое мобильное приложение для iOS и рекомендовал установить его как можно скорее.