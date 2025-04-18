Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.04.2025 в 12:25

«Т-Банк» выпустил новое мобильное приложение для iOS

Банк рекомендует установить его как можно скорее

1

«Т-Банк» сообщил о выпуске нового приложения для смартфонов на базе iOS под названием Freelance Case. Кредитная организация рекомендует пользователям установить его как можно быстрее, поскольку в любой момент оно может быть удалено из App Store.

Freelance Case маскируется под сервис для фрилансеров и их команд. «Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Приложения «Т-Банка» впервые исчезли из App Store в марте 2023 года из-за санкций. С тех пор организация продолжает размещать новые версии под видом сторонних сервисов, однако их жизненный цикл в магазине приложений обычно ограничивается несколькими днями.

iOS «Т-Банк»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.