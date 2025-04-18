«Т-Банк» выпустил новое мобильное приложение для iOS

«Т-Банк» сообщил о выпуске нового приложения для смартфонов на базе iOS под названием Freelance Case. Кредитная организация рекомендует пользователям установить его как можно быстрее, поскольку в любой момент оно может быть удалено из App Store.

Freelance Case маскируется под сервис для фрилансеров и их команд. «Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Приложения «Т-Банка» впервые исчезли из App Store в марте 2023 года из-за санкций. С тех пор организация продолжает размещать новые версии под видом сторонних сервисов, однако их жизненный цикл в магазине приложений обычно ограничивается несколькими днями.