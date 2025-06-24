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18+
24.06.2025 в 11:25

Сырная трансформация: РОМИР выявил сдвиг в предпочтениях россиян

18% потребителей предпочитают обычному сыру снеки с его вкусом

Традиционный кусок сыра на домашнем столе уступает место удобным сырным снекам из кафе и ресторанов. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании РОМИР, изучив тенденции на российском рынке продуктов питания.

Исследование показало, что потребление классических твердых и полутвердых сыров в домашних условиях демонстрирует признаки снижения. Однако, вопреки тревожным ожиданиям, любовь россиян к сыру не исчезла, а трансформировалась. Потребители все чаще выбирают готовые решения, где сыр является ключевым ингредиентом блюда, или покупают сыросодержащие продукты вне дома — в сегменте HoReCa (кафе, рестораны, фастфуд).

Особенно ярко эта тенденция проявляется в стремительном росте популярности сырных снеков в заведениях общепита. По данным РОМИР:

  • Почти каждый пятый россиянин (18%) регулярно покупает сырные снеки в кафе или ресторанах;
  • Продажи этой категории в натуральном выражении выросли более чем на 7%;
  • В денежном выражении рост оказался впечатляющим — 32%.

Тренд подкрепляется постоянным появлением новых форматов снеков в меню заведений: сырные колечки с моцареллой от «Вкусно — и точка» или удобные упаковки сырных палочек от «РОСТИКС». Это формирует у потребителей интересный и разнообразный выбор сырных продуктов для перекуса вне дома.

Самое важное открытие исследования РОМИР — огромный нереализованный потенциал для розничных сетей. Аналогичных готовых сырных снеков, популярных в общепите, сегодня практически нет на полках обычных магазинов. Аналитики считают, что это создает беспрецедентные возможности для ретейлеров и производителей, ориентированных на B2C-сегмент. При грамотной маркетинговой стратегии и эффективной логистике сырные снеки могут повторить успешный путь наггетсов, которые когда-то также отсутствовали на рынке, а затем стали массовым продуктом.

Ромир «Вкусно — и точка» Ростикс
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