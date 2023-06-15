Swarovski завершила уход из России

Swarovski полностью свернула свой бизнес в России. Об этом заявил гендиректор компании Алексис Назард, пишет Kleine Zeitung.

О решении бренда полностью уйти из России стало известно в марте 2023 года. «Мы не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в стране», — отметил тогда гендиректор Swarovski.

Назард подчеркнул, что сейчас процесс ухода из страны завершился.

После начала спецоперации Swarovski закрыла 12 магазинов и прекратила онлайн-продажи. Она также ввела ограничения на продажу ранее ввезенной в страну продукции под собственным брендом.