Swarovski собирается вернуться на рынок парфюмерии

Австрийский производитель кристаллов после долгого перерыва собирается вернуться на рынок косметики и парфюмерии. Об этом говорит новое партнерство ювелирного бренда с косметической компанией Coty.

В рамках сотрудничества Swarovski и Coty займутся разработкой, производством и дистрибуцией ароматов и косметических средств. Ожидается, что первый совместный продукт партнеров поступит в продажу в 2026 году.

Ювелирная компания рассчитывает, что партнерство усилит присутствие и узнаваемость бренда Swarovski, а также диверсифицирует его предложение продукции на рынке красоты.

Ранее Swarovski сотрудничал с разными знаменитыми парфюмерными брендами, компания также выпускала и свою линию ароматов. Первая коллекция под названием Aura появилась в 2010 году в сотрудничестве с Clarins Fragrance Group. За ней последовала коллекция Aura Love в 2013 году, но линия была снята с производства из-за окончания лицензионного соглашения в 2015 году.