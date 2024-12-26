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26.12.2024 в 18:20

Новогодний SWAP от агентства INBASE

Арт-объект в обмен на объект коллекционирования

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ГруппаЦиркус ООО | inbase.me
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В коллаборации с художницей Анной Комягиной агентство Inbase создало уникальные мультифункциональные аксессуары. Артефакты и символы, антикварное стекло и пластик — каждое изделие собрано вручную и не имеет ограничений в способах использования.

Для всех, кто хочет получить эксклюзивный арт-объект от Анны Комягиной, Inbase запускает Новогодний SWAP. Получить желаемый аксессуар можно будет в обмен на различные объекты коллекционирования.

Анна Комягина, художник:

Каждый объект словно фраза, собранная из различных деталей, неповторяющихся в одном аксессуаре. Она развивается и, возможно, не заканчивается.

Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE Новогодний SWAP от агентства INBASE

Inbase, контент агентство:

Новый год в агентствах — период, когда масса праздничных коллабораций для клиентских рассылок остаются без внимания. А такие «лимитные» артефакты порой по-настоящему его заслуживают. Новогодний SWAP — яркий и удобный формат, чтобы поближе познакомиться с такими объектами и, возможно, заполучить один из них себе.

По правилам обмена необходимо выбрать понравившийся арт-объект, заполнить форму, указав номер изделия, и предложить равноценный вариант. Это могут быть редкие книги, авторские иллюстрации, лекции, необычный мерч или другие объекты коллекционирования. Главное — их уникальность, ценность и креативность.

Предложенные объекты для обмена и их авторы будут размещены на сайте. Участвовать можно как от своего лица, так и от лица компании или агентства.

Узнать больше о правилах Новогоднего свопа, а также выбрать арт-объект можно на сайте. SWAP действует до 14 января 2025 года.

inbase коллаборация
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