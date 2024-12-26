Новогодний SWAP от агентства INBASE

В коллаборации с художницей Анной Комягиной агентство Inbase создало уникальные мультифункциональные аксессуары. Артефакты и символы, антикварное стекло и пластик — каждое изделие собрано вручную и не имеет ограничений в способах использования.

Для всех, кто хочет получить эксклюзивный арт-объект от Анны Комягиной, Inbase запускает Новогодний SWAP. Получить желаемый аксессуар можно будет в обмен на различные объекты коллекционирования.

Анна Комягина, художник: Каждый объект словно фраза, собранная из различных деталей, неповторяющихся в одном аксессуаре. Она развивается и, возможно, не заканчивается.

Inbase, контент агентство: Новый год в агентствах — период, когда масса праздничных коллабораций для клиентских рассылок остаются без внимания. А такие «лимитные» артефакты порой по-настоящему его заслуживают. Новогодний SWAP — яркий и удобный формат, чтобы поближе познакомиться с такими объектами и, возможно, заполучить один из них себе.

По правилам обмена необходимо выбрать понравившийся арт-объект, заполнить форму, указав номер изделия, и предложить равноценный вариант. Это могут быть редкие книги, авторские иллюстрации, лекции, необычный мерч или другие объекты коллекционирования. Главное — их уникальность, ценность и креативность.

Предложенные объекты для обмена и их авторы будут размещены на сайте. Участвовать можно как от своего лица, так и от лица компании или агентства.

Узнать больше о правилах Новогоднего свопа, а также выбрать арт-объект можно на сайте. SWAP действует до 14 января 2025 года.