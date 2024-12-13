Сергей Светлаков и «Алиса» спасают Новый год в рекламной кампании «Яндекса»

«Яндекс» выпустил мини-фильм, в котором комик и актёр Сергей Светлаков с помощью виртуального ассистента «Алиса» возвращает пассажирам опоздавшего поезда новогоднее чудо.

Ролик является частью рекламной кампании «Яндекс Станций», «ТВ Станций» и устройств умного дома, лицом которой стал Светлаков. Ранее он уже участвовал в кампании «ТВ Станций» «Яндекса», в которой учил пользователей разговаривать с телевизором.

Новая кампания посвящена идее новогоднего чуда, которое могут подарить устройства с «Алисой». Преддверие праздников — высокий сезон для бизнеса, ролик направлен на поддержку эмоциональной связи с брендом в период высоких продаж.

По сюжету Светлаков спешит домой на поезде. В канун Нового года поезд неожиданно останавливается в заснеженном лесу, и пассажиры вынуждены провести праздник вдали от дома. Герой решает превратить задержку в магическое приключение.

Помимо ТВ-ролика кампания включает статичные и анимированные форматы наружной рекламы, офлайн-активности в торговых центрах и партнёрских сетях, поп-ап пространство в ТЦ «Авиапарк». Также для кампании выпустили подарочные сертификаты на покупку устройств с «Алисой».

Сергей Светлаков, актёр: Я рад быть частью этой праздничной истории. «Алиса» всегда ассоциируется с добрыми, тёплыми технологиями, ими хочется делиться с другими и рассказывать всем. И сказка у нас получилась такая же — по-настоящему добрая.

Креативная идея кампании принадлежит «Яндексу», а сценарий, постановка и режиссёрская работа — бюро «Рабочее название».

Состав творческой группы

«Яндекс»

Команда «Алисы» и умных устройств

Директор по маркетингу: Елена Столова

Арт-директор: Сергей Василевский

Руководитель продуктового маркетинга: Дмитрий Мельников

Менеджер по маркетингу: Людмила Толбина

Дизайнер: Александра Романова

Бюро «Рабочее название»

Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин

Креативные директора: Фёдор Наумов и Андрей Рафиков

Сценаристы: Ася Беликова, Фёдор Наумов Андрей Рафиков

Продюсер: Катя Панасенко

Ассистент продюсера: Аня Пенькова

Режиссёр: Серёжа Рамз

Второй режиссёр: Антон Зверев

Оператор-постановщик: Костя Коробкин

Художник-постановщик: Лена Дунаева

Стилисты: Сана Нгуен, Полина Лелейкина

Композитор: Искандер Ерембитов

Звукорежиссёр и саунд-дизайн: Никита Ганькин

Постпродакшен-продюсер: Марина Мороз

Режиссёр монтажа: Денис Локтев

CG: Жи-Ши