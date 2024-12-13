Сергей Светлаков и «Алиса» спасают Новый год в рекламной кампании «Яндекса»

«Яндекс» выпустил мини-фильм, в котором комик и актёр Сергей Светлаков с помощью виртуального ассистента «Алиса» возвращает пассажирам опоздавшего поезда новогоднее чудо.
Ролик является частью рекламной кампании «Яндекс Станций», «ТВ Станций» и устройств умного дома, лицом которой стал Светлаков. Ранее он уже участвовал в кампании «ТВ Станций» «Яндекса», в которой учил пользователей разговаривать с телевизором.
Новая кампания посвящена идее новогоднего чуда, которое могут подарить устройства с «Алисой». Преддверие праздников — высокий сезон для бизнеса, ролик направлен на поддержку эмоциональной связи с брендом в период высоких продаж.
По сюжету Светлаков спешит домой на поезде. В канун Нового года поезд неожиданно останавливается в заснеженном лесу, и пассажиры вынуждены провести праздник вдали от дома. Герой решает превратить задержку в магическое приключение.
Помимо ТВ-ролика кампания включает статичные и анимированные форматы наружной рекламы, офлайн-активности в торговых центрах и партнёрских сетях, поп-ап пространство в ТЦ «Авиапарк». Также для кампании выпустили подарочные сертификаты на покупку устройств с «Алисой».
Сергей Светлаков, актёр:
Я рад быть частью этой праздничной истории. «Алиса» всегда ассоциируется с добрыми, тёплыми технологиями, ими хочется делиться с другими и рассказывать всем. И сказка у нас получилась такая же — по-настоящему добрая.
Креативная идея кампании принадлежит «Яндексу», а сценарий, постановка и режиссёрская работа — бюро «Рабочее название».
Состав творческой группы
«Яндекс»
Команда «Алисы» и умных устройств
Директор по маркетингу: Елена Столова
Арт-директор: Сергей Василевский
Руководитель продуктового маркетинга: Дмитрий Мельников
Менеджер по маркетингу: Людмила Толбина
Дизайнер: Александра Романова
Бюро «Рабочее название»
Генеральный продюсер: Игорь Сайфуллин
Креативные директора: Фёдор Наумов и Андрей Рафиков
Сценаристы: Ася Беликова, Фёдор Наумов Андрей Рафиков
Продюсер: Катя Панасенко
Ассистент продюсера: Аня Пенькова
Режиссёр: Серёжа Рамз
Второй режиссёр: Антон Зверев
Оператор-постановщик: Костя Коробкин
Художник-постановщик: Лена Дунаева
Стилисты: Сана Нгуен, Полина Лелейкина
Композитор: Искандер Ерембитов
Звукорежиссёр и саунд-дизайн: Никита Ганькин
Постпродакшен-продюсер: Марина Мороз
Режиссёр монтажа: Денис Локтев
CG: Жи-Ши