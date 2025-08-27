Суд встал на сторону российской компании в споре с De'Longhi

Российский Суд по интеллектуальным правам не поддержал итальянскую компанию De'Longhi (производитель бытовой техники) в споре с российским продавцом ООО «РМ-Плюс».

De'Longhi обнаружила, что «РМ-Плюс» продает товары ее производства, в частности, кофемашины и обогреватели, на маркетплейсе OZON. De'Longhi усмотрела в этом действии незаконное использование ее товарного знака и утверждала, что «РМ-Плюс» не имел права продавать ее продукцию. Компания потребовала компенсацию в размере 110 тыс руб.

«РМ-Плюс», в свою очередь, заявила, что продает оригинальную, а не поддельную продукцию De'Longhi. Она предоставила суду доказательства: договоры, по которым закупает эту технику у официальных российских дистрибьюторов, которые получают товар от российского представительства De'Longhi.

В итоге суд встал на сторону российского продавца «РМ-Плюс», постановив, что на площадках продается оригинальный товар, а De'Longhi, продав товар, исчерпал свои права на него и не может больше контролировать его дальнейшую судьбу. Компании также отказано в требуемой компенсации.

De'Longhi пыталась обжаловать это решение в двух вышестоящих инстанциях, но и Апелляционный суд, и Суд по интеллектуальным правам оставили решение в силе.

Ранее Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Федаст Импорт» к ООО «Алибаба. Ком (РУ)». Спор возник относительно нарушения исключительного права на товарный знак «Hybest».