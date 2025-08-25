AliExpress за клик не отвечает: Суд освободил маркетплейс от ответственности за рекламные ссылки

Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Федаст Импорт» к ООО «Алибаба. Ком (РУ)». Спор возник относительно нарушения исключительного права на товарный знак «Hybest». Иск был подан о взыскании компенсации в размере 2 млн руб. за незаконное использование товарного знака в рекламных объявлениях.
Представителю общества «Федаст Импорт» стало известно, что в июне 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» в различных группах, посвященных обзору товаров на маркетплейсе «AliExpress», размещено 15 рекламных объявлений в отношении газовых монтажных пистолетов «Hybest», содержащих ссылки на маркетплейс «AliExpress», проходя по которым пользователь попадает на страницу этого сервиса с возможностью приобрести товар с доставкой из Китая.
Как установил истец, семь из 15-ти объявлений содержат уникальный код (токен), закрепленный за обществом «Алибаба. Ком (РУ)» как за рекламодателем интернет-рекламы, а восемь других объявлений токенов не содержат, но даны также от имени общества «Алибаба. Ком (РУ)». Ссылаясь на незаконное использования обозначения «Hybest» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях и рекламе на территории Российской Федерации, общество «Федаст Импорт» как исключительный лицензиат направило в адрес общества «Алибаба. Ком (РУ)» претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что «Алибаба. Ком (РУ)» не является ответственной стороной за нарушение, поскольку:
- Ответчик предоставляет только техническую возможность генерировать ссылки на товары маркетплейса «AliExpress» для третьих лиц.
- Спорные рекламные объявления размещены третьими лицами, а не ответчиком, который не контролирует и не формирует содержание рекламы.
- В самих сгенерированных ссылках товарный знак не используется.
- Ответчик не владеет ресурсами, где размещена реклама, и не выступает продавцом.
- Информация о товарах на «AliExpress» не считается рекламой ответчика.
- Ответчик включен в пользовательское соглашение, по которому ответственность за содержание рекламы лежит на размещающих объявление лицах.
- Судьи отметили, что техническая роль ответчика не тождественна роли рекламодателя.
Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение судов разных инстанций и также отказали «Федаст Импорт» в удовлетворении иска, поскольку не обнаружил доказательств, что «Алибаба. Ком (РУ)» непосредственно нарушала исключительные права на товарный знак в контексте рекламы. Иск, по мнению суда, предъявлен к ненадлежащему ответчику.