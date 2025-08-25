AliExpress за клик не отвечает: Суд освободил маркетплейс от ответственности за рекламные ссылки

Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Федаст Импорт» к ООО «Алибаба. Ком (РУ)». Спор возник относительно нарушения исключительного права на товарный знак «Hybest». Иск был подан о взыскании компенсации в размере 2 млн руб. за незаконное использование товарного знака в рекламных объявлениях.

Представителю общества «Федаст Импорт» стало известно, что в июне 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» в различных группах, посвященных обзору товаров на маркетплейсе «AliExpress», размещено 15 рекламных объявлений в отношении газовых монтажных пистолетов «Hybest», содержащих ссылки на маркетплейс «AliExpress», проходя по которым пользователь попадает на страницу этого сервиса с возможностью приобрести товар с доставкой из Китая.

Как установил истец, семь из 15-ти объявлений содержат уникальный код (токен), закрепленный за обществом «Алибаба. Ком (РУ)» как за рекламодателем интернет-рекламы, а восемь других объявлений токенов не содержат, но даны также от имени общества «Алибаба. Ком (РУ)». Ссылаясь на незаконное использования обозначения «Hybest» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях и рекламе на территории Российской Федерации, общество «Федаст Импорт» как исключительный лицензиат направило в адрес общества «Алибаба. Ком (РУ)» претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что «Алибаба. Ком (РУ)» не является ответственной стороной за нарушение, поскольку:

Ответчик предоставляет только техническую возможность генерировать ссылки на товары маркетплейса «AliExpress» для третьих лиц.

Спорные рекламные объявления размещены третьими лицами, а не ответчиком, который не контролирует и не формирует содержание рекламы.

В самих сгенерированных ссылках товарный знак не используется.

Ответчик не владеет ресурсами, где размещена реклама, и не выступает продавцом.

Информация о товарах на «AliExpress» не считается рекламой ответчика.

Ответчик включен в пользовательское соглашение, по которому ответственность за содержание рекламы лежит на размещающих объявление лицах.

Судьи отметили, что техническая роль ответчика не тождественна роли рекламодателя.

Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение судов разных инстанций и также отказали «Федаст Импорт» в удовлетворении иска, поскольку не обнаружил доказательств, что «Алибаба. Ком (РУ)» непосредственно нарушала исключительные права на товарный знак в контексте рекламы. Иск, по мнению суда, предъявлен к ненадлежащему ответчику.