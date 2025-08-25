Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.08.2025 в 13:45

AliExpress за клик не отвечает: Суд освободил маркетплейс от ответственности за рекламные ссылки

Владелец бренда Hybest отказали в компенсации в размере 2 млн рублей

1

Суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Федаст Импорт» к ООО «Алибаба. Ком (РУ)». Спор возник относительно нарушения исключительного права на товарный знак «Hybest». Иск был подан о взыскании компенсации в размере 2 млн руб. за незаконное использование товарного знака в рекламных объявлениях.

Представителю общества «Федаст Импорт» стало известно, что в июне 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» в различных группах, посвященных обзору товаров на маркетплейсе «AliExpress», размещено 15 рекламных объявлений в отношении газовых монтажных пистолетов «Hybest», содержащих ссылки на маркетплейс «AliExpress», проходя по которым пользователь попадает на страницу этого сервиса с возможностью приобрести товар с доставкой из Китая.

Как установил истец, семь из 15-ти объявлений содержат уникальный код (токен), закрепленный за обществом «Алибаба. Ком (РУ)» как за рекламодателем интернет-рекламы, а восемь других объявлений токенов не содержат, но даны также от имени общества «Алибаба. Ком (РУ)». Ссылаясь на незаконное использования обозначения «Hybest» в предложениях о продаже товаров, в объявлениях и рекламе на территории Российской Федерации, общество «Федаст Импорт» как исключительный лицензиат направило в адрес общества «Алибаба. Ком (РУ)» претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что «Алибаба. Ком (РУ)» не является ответственной стороной за нарушение, поскольку:

  • Ответчик предоставляет только техническую возможность генерировать ссылки на товары маркетплейса «AliExpress» для третьих лиц.
  • Спорные рекламные объявления размещены третьими лицами, а не ответчиком, который не контролирует и не формирует содержание рекламы.
  • В самих сгенерированных ссылках товарный знак не используется.
  • Ответчик не владеет ресурсами, где размещена реклама, и не выступает продавцом.
  • Информация о товарах на «AliExpress» не считается рекламой ответчика.
  • Ответчик включен в пользовательское соглашение, по которому ответственность за содержание рекламы лежит на размещающих объявление лицах.
  • Судьи отметили, что техническая роль ответчика не тождественна роли рекламодателя.

Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение судов разных инстанций и также отказали «Федаст Импорт» в удовлетворении иска, поскольку не обнаружил доказательств, что «Алибаба. Ком (РУ)» непосредственно нарушала исключительные права на товарный знак в контексте рекламы. Иск, по мнению суда, предъявлен к ненадлежащему ответчику.

AliExpress
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.