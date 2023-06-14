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18+
14.06.2023 в 08:00

Суд США временно заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Корпорация уже более года пытается купить разработчика

Суд в США заблокировал сделку Microsoft по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. Судебные слушания по ходатайству Федеральной торговой комиссии США (FTC) назначены на 22−23 июня, сообщает Reuters.

О намерении купить Activision Blizzard Microsoft объявила более года назад. Однако сделку не одобрила FTC. Она считает, что Xbox сможет получить эксклюзивный доступ к играм Activision, что нарушает права Sony Group Corp (владеет PlayStation) и Nintendo.

Microsoft рассчитывала закрыть сделку уже в эту пятницу. Компания отметила, что не согласна с опасениями комиссии, так как сделка в конечном итоге принесёт «больше выбора и конкуренции на игровом рынке».

Microsoft и Activision должны представить свои аргументы до 16 июня, а FTC подготовить на них ответ до 20 июня. Затем, по итогам двухдневных слушаний суд США решит, необходим ли судебный запрет на сделку.

Ранее сделку одобрила Еврокомиссия. Однако регулятор выдвинул несколько требований к Microsoft, которые компания согласилась исполнить. Первое — разрешить всем потребителям в ЕС осуществлять потоковую передачу игр Activision Blizzard, на которые у них есть лицензии, при помощи любой из имеющихся стриминговых платформ. Вторым условием стало требование предоставить всем европейским стриминговым платформам лицензию на использование данного сервиса для игр Activision Blizzard.

Microsoft Activision Blizzard
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