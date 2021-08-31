Суд поддержал ФАС в споре с Booking.com

Арбитражный суд Москвы отклонил иск агрегатора отелей Booking.com к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о признании незаконным решения о штрафе за недобросовестную конкуренцию, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Нидерландская компания обращалась в суд с просьбой признать недействительным решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года. Тогда ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным ведомства, компания предлагала условия, по которым они не могли установить на других платформах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com.

Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС.

Позднее ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Однако представители платформы вновь не согласились с решением, заявив, что практика паритета цен «позволяет поддерживать экосистему путешествий», а на решение антимонопольного ведомства подали апелляцию.

Жалобы на Booking.сom предъявляли также туристические агентства. Недовольства были связаны с договорами, которые система бронирования заключает с отельерами-контрагентами. В них она просит гарантировать ей так называемую лучшую цену. С предложением запретить работу сервиса в России выступало также Министерство культуры.