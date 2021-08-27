ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис Booking.сom на 1,3 млрд рублей. Причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке», сообщается на сайте ведомства.

Регулятор отмечает, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Организация предлагала запретить Booking.com и другим сервисам бронирования требовать от мест размещения гарантию лучшей цены. В декабре 2020 года рассмотрение дела завершилось, ФАС выявила нарушения.

Booking.сom планирует обжаловать постановление, сообщает «Коммерсант». По мнению, вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, решение ФАС не принесет прямой выгоды российскому бизнесу, который больше заинтересован в отмене паритета цен и дальнейшем контроле деятельности сервиса. Управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников называет штраф в 1,3 млрд руб. достаточно существенным для Booking.com с учетом оборота российского рынка онлайн-бронирования отелей. Но сервис будет искать разумный компромисс для продолжения работы на российском рынке.

Жалобы на Booking.сom предъявляли также туристические агентства. Недовольства были связаны с договорами, которые система бронирования заключает с отельерами-контрагентами. В них она просит гарантировать ей так называемую лучшую цену. С предложением запретить работу сервиса в России выступало также Министерство культуры.