Суд отклонил требование «Телеканала 360» к «Гуглу» на сумму свыше 7 дуодециллионов рублей

Арбитражный суд Москвы отказал «Телеканалу 360» во включении требований на сумму более 7 дуодециллионов руб. (число с 39 нулями) в реестр требований кредиторов российской «дочки» Google в рамках дела о банкротстве. На это обратило внимание РИА «Новости».

Суд указал, что заявленные требования уже учитываются в меньшем размере в составе текущих обязательств наряду с претензиями других кредиторов, включая телеканалы «Первый», ВГТРК, НТВ, «ТВ-Центр» и «Рен-ТВ».

Представитель «Телеканала 360» на заседание не явился. Против удовлетворения ходатайства выступили конкурсный управляющий Валерий Таляровский, представители ФНС и собственника должника — Google International LLC.

В Google заявили, что требования не подлежат признанию, поскольку основаны на неисполнимом судебном акте, а также указали на некорректный расчет суммы, включая период начисления астрента.

Претензии телеканалов связаны с решениями судов об обязательстве разблокировать их YouTube-каналы. В случае неисполнения на ответчиков начислялся астрент, увеличивавшийся в геометрической прогрессии, что и привело к многократно завышенным суммам требований.

В феврале Верховный суд не стал передавать на пересмотр жалобу Google по делу о взыскании с ООО «Гугл» более 91,5 квинтиллиона руб. в пользу российских телеканалов. Судья не нашел оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам. Таким образом, решения трех нижестоящих инстанций остались в силе.

Российская «дочка» «Гугла» была признана банкротом в октябре 2023 года. В реестре требований кредиторов числятся более 1,2 тыс. компаний и организаций с совокупными претензиями на 23,3 млрд руб. Основным кредитором является Федеральная налоговая служба России.