Суд отказал в прекращении охраны товарных знаков бренда Starbucks

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск ресторатора Антона Пинского, добивавшегося досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков американской компании Starbucks. Об этом сообщает «РИА Новости».

Антон Пинский подал иск в апреле 2024 года после того, как Роспатент отказал ему в регистрации собственных брендов — Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee. В ведомстве сочли, что визуальные элементы его заявок слишком напоминают логотип Starbucks, включая изображение стилизованной женской головы в короне.

В своем иске ресторатор утверждал, что Starbucks более не использует свои знаки на территории России, и просил аннулировать их правовую защиту. Это позволило бы ему зарегистрировать собственные марки. Однако суд не удовлетворил его требования.

Напомним, ранее Роспатент зарегистрировал два товарных знака американской Starbucks Corporation.