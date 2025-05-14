Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.05.2025 в 18:15

Суд отказал в прекращении охраны товарных знаков бренда Starbucks

Истец заявил, что американская компания не использует эти товарные знаки

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск ресторатора Антона Пинского, добивавшегося досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков американской компании Starbucks. Об этом сообщает «РИА Новости».

Антон Пинский подал иск в апреле 2024 года после того, как Роспатент отказал ему в регистрации собственных брендов — Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee. В ведомстве сочли, что визуальные элементы его заявок слишком напоминают логотип Starbucks, включая изображение стилизованной женской головы в короне.

В своем иске ресторатор утверждал, что Starbucks более не использует свои знаки на территории России, и просил аннулировать их правовую защиту. Это позволило бы ему зарегистрировать собственные марки. Однако суд не удовлетворил его требования.

Напомним, ранее Роспатент зарегистрировал два товарных знака американской Starbucks Corporation.

Starbucks Роспатент Суд товарные знаки Stars Pinskiy Coffee Stars Kanokov Coffee
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.