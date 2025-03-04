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18+
04.03.2025 в 18:50

Starbucks зарегистрировал в России два товарных знака

Решения о регистрации Роспатент принял зимой

Роспатент зарегистрировал два товарных знака американской Starbucks Corporation. Такая информация содержится в картотеке на сайте ведомства.

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили в Роспатент в мае 2024 года. По первому знаку решение было принято в январе, по второму — в феврале.

Знаки были зарегистрированы по 30-му, 35-му и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (они включают приготовление закусок, кофе и других напитков, администрирование программы лояльности потребителей, услуги розничного интернет-магазина и т. д.).

Starbucks зарегистрировал в России два товарных знака Starbucks зарегистрировал в России два товарных знака

В мае прошлого года Starbucks подал в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. В их числе — Starbucks coffee, «Старбакс кофе», Frappuccino и другие. Тогда эксперты говорили, что компания заинтересована в возвращении на российский рынок под привычными потребителю брендами. В июле того же года стало известно, что Starbucks продлил на 10 лет действие своих товарных знаков в РФ.

Starbucks Роспатент товарные знаки
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