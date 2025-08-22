Суд отказал «Росмэну» в правах на товарный знак «Кислород»

Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «Объединенной редакции. Издательский дом „Кислород“» в споре с компанией «Росмэн» за товарный знак «Кислород». Иск был подан ООО «Росмэн», которое настаивало на признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки актом недобросовестной конкуренции. К участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечен Роспатент.

«Росмэн» утверждает, что с декабря 2022 года использует обозначение «Кислород» для части своего бизнеса — издательства с книгами для подростков и молодежи. «Объединенная редакция» зарегистрировала товарные знаки с названием, включающим «Кислород», позже — начиная с середины 2024 года. В связи с этим «Росмэн» настаивает на действиях издательства, как на акте недобросовестной конкуренции, полагая, что «Объединенная редакция» знала о популярности их обозначения и зарегистрировала товарные знаки, чтобы потом предъявить претензии и потребовать компенсацию за использование названия.

Компании с 2024 года вовлечены еще в одно судебное дело. «Объединенная редакция» подала иск в Арбитражный суд Москвы, требуя компенсацию в размере 325 млн руб. за использование товарного знака «Кислород». Сумма составлена по расчету двойной стоимости книг, изданных обществом «Росмэн» с индивидуализацией издательства под обозначением «Кислород». Производство по настоящему делу приостановлено до установления прав на товарный знак.

В «Объединенной редакции» заявили, что по факту используют название «Кислород» с 2001 года, и имеют права на фирменное наименование и логотип с этим словом. В 2016 году было создано и активно используется графическое изображение с этим названием, а регистрация товарных знаков — это обычная защита собственных инвестиций.

Суд пояснил, что для признания недобросовестной конкуренции нужно доказать, что лицо, регистрирующее товарный знак, имело цель незаконно использовать репутацию другого предприятия. Суд установил, что «Объединенная редакция» использует название «Кислород» с 2001 года и не знала об использовании «Росмэн» своего обозначения «Кислород» до мая 2023 года. А регистрация товарных знаков в 2024 году была закономерным шагом для защиты своей марки, учитывая, что конкуренты начали использовать похожее название.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых требований «Росмэн» о признании действий конкурента недобросовестной конкуренцией. Сумма компенсации, которая заявлялась издательским домом ранее, не подтверждалась и не обсуждалась в рамках рассматриваемого дела, следовательно, требования по компенсации не были удовлетворены в настоящем решении.

Издательство «Росмэн» известно во многом благодаря изданию книг о Гарри Поттере и другим бестселлерам. Компания входит в топ-15 российских издателей, по версии Российской книжной палаты.