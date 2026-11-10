Суд отказал «Глобал Нетворкс» в регистрации товарного знака «Школы краудфандинга» в России

Суд по интеллектуальным правам отказал компании «Глобал Нетворкс» в требованиях к Роспатенту по спору о регистрации товарного знака «Школа краудфандинга». Компания, развивающая платформу Planeta.ru, хотела зарегистрировать обозначение для широкого перечня товаров и услуг — от одежды и канцелярии до образовательных и финансовых сервисов.

Роспатент разрешил регистрацию знака для части категорий, включая электронику, одежду, аренду офисов и разработку программного обеспечения. Однако ведомство сохранило отказ для образовательных услуг, ряда товаров для обучения, а также отдельных услуг в сфере рекламы, маркетинга и финансов.

«Глобал Нетворкс» оспорила это решение, утверждая, что название ассоциируется у потребителей с ее проектом. В подтверждение компания представила публикации о «Школе краудфандинга» в СМИ, в том числе в «Ведомостях» и ТАСС.

Суд согласился с позицией Роспатента: сочетание слов «школа» и «краудфандинг» прямо указывает на образовательное направление и тематику обучения. Многозначность слова «школа» не изменила выводов суда, поскольку в контексте заявленных образовательных услуг потребители будут воспринимать его прежде всего как указание на обучение. Для ряда бизнес-услуг обозначение также может вводить потребителей в заблуждение относительно характера деятельности.

Публикации в СМИ не убедили суд в том, что название приобрело различительную способность и воспринимается потребителями как обозначение конкретного коммерческого проекта, а не описание образовательных услуг.

СИП отказал «Глобал Нетворкс» в удовлетворении требований.

«Школа краудфандинга» — образовательный проект платформы Planeta.ru, запущенный в 2015 году. Он помогает авторам социальных, творческих и общественных инициатив освоить инструменты краудфандинга. В рамках проекта проводятся лекции, вебинары и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что японская Pioneer Corporation ведет судебный спор в России из-за регистрации трех товарных знаков. Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам, чтобы добиться прекращения охраны уже зарегистрированного обозначения, которое мешает оформлению ее заявок в Роспатенте.