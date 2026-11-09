Pioneer добивается регистрации товарных знаков в России через суд

Японская Pioneer Corporation ведет судебный спор в России из-за регистрации трех товарных знаков. Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам, чтобы добиться прекращения охраны уже зарегистрированного обозначения, которое мешает оформлению ее заявок в Роспатенте.

Речь идет о товарном знаке «Пионер», принадлежащем OOO «ИнсТорг» с 2017 года. Он был противопоставлен трем заявкам Pioneer. Чтобы устранить это препятствие, компания инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны знака из-за его неиспользования.

На время разбирательства Pioneer попросила суд запретить Роспатенту принимать решения по этим заявкам. Компания опасалась, что ведомство успеет отказать в регистрации до того, как суд рассмотрит спор о действии противопоставленного товарного знака.

Суд удовлетворил заявление и запретил Роспатенту принимать решения по трем заявкам до вступления в силу судебного акта по будущему иску Pioneer. Компания должна подать иск о прекращении охраны знака не позднее 17 декабря 2026 года.

Таким образом, обеспечительные меры позволят сохранить возможность рассмотрения заявок Pioneer до разрешения спора о товарном знаке.

Ранее сообщалось, что суд по интеллектуальным правам прекратил досрочно охрану товарного знака «АПЕЛЬСИН», принадлежащего британской телекоммуникационной группе ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, в отношении услуг связи. Иск подала ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ), развивающая сервис «Апельсин» и на 30% принадлежащая X5.