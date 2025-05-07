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07.05.2025 в 15:40

Суд отказал Бакальчуку в иске к Роспатенту

Ранее служба не стала признавать бренд Wildberries общеизвестным товарным знаком

Суд по интеллектуальным правам отказал Владиславу Бакальчуку в иске к Роспатенту, не признавшему бренд Wildberries общеизвестным товарным знаком. Об этом говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

В декабре 2023 года ООО «Вайлдберриз» подало заявление в Роспатент о признании словесного обозначения Wildberries общеизвестным товарным знаком. В сентябре прошлого года компания отозвала заявление. В ноябре того же года Роспатент удовлетворил просьбу ООО «Вайлдберриз» и не произвел никаких изменений, писало издание Shopper's.

В декабре 2024 года Бакальчук обратился в суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента.

Ранее суд вынес решение в пользу Татьяны Ким по делу о разделе имущества с Бакальчуком. Ей перешла доля в 1% в ООО «Вайлдберриз», которой ранее владел ее бывший муж.

Роспатент Суд Владислав Бакальчук
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