Суд отказал автору комментариев во взыскании 120 тысяч рублей с «РИА Новости»

Суд по интеллектуальным правам отказал ИП Анне Макейчик во взыскании 120 тыс. руб. с «РИА Новости» за использование ее комментариев без указания авторства. Спор возник из-за материалов для статьи «Как украсить комнату на Новый год 2023: идеи декора», которые автор отправила редакции через сервис Pressfeed в декабре 2022 года.

Макейчик утверждала, что агентство использовало десять ее комментариев на сайте ria.ru без надлежащего указания авторства. Она потребовала компенсацию за нарушение исключительных прав, а также признания за ней авторства на спорные тексты.

Суд, в свою очередь, установил, что при отправке материалов автор приняла пользовательское соглашение Pressfeed, предусматривающее предоставление заказчику права на использование ответов на запросы. Кроме того, на скриншотах опубликованной статьи, представленных самой истицей, имя автора было указано дважды. На остальные восемь комментариев истец не представила доказательств присвоения агентством авторства.

Оснований для отдельного признания авторских прав суд не увидел: «РИА Новости» не оспаривало авторство Макейчик, а значит, такой способ защиты в данном случае был ненадлежащим. В кассационной жалобе Макейчик настаивала, что соглашение заключено с оператором платформы ООО «Прессфид», а не с «РИА Новости», поэтому не может служить основанием для использования текстов агентством. Однако СИП согласился с выводами нижестоящих судов.

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