Суд в Москве оштрафовал Pinterest и Twitch

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Pinterest Inc на 10 млн руб., Twitch Interactive — на 61,7 млн руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Pinterest признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.-10−4 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение владельцем соцсети предписания Роскомнадзора). По этой статье компания оштрафована на 4 млн руб.

Суд также признал Pinterest виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.49 КоАП (неисполнение обязанностей, которые предусмотрены законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России) и оштрафован на 6 млн руб.

Twitch признан виновным в совершении правонарушения, которое предусмотрено частью второй статьи 13.49 КоАП.

В марте суд в Москве оштрафовал Pinterest, Zoom и Twitch. Компании были признаны виновными в нарушении закона о персональных данных.