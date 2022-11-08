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08.11.2022 в 07:20

Суд обязал Google ежедневно выплачивать 100 тысяч рублей «Первому каналу»

До тех пор, пока проекты не будут разблокированы на YouTube

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«Первый канал» выиграл суд против Google. Арбитражный суд Москвы обязал американскую корпорацию разблокировать каналы вещателя, включая «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы», на своём видеохостинге YouTube, следует из материалов суда.

Американская корпорация обязана выполнить указание суда в течение пяти дней. В противном случае она должна будет выплатить судебную неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза.

В марте YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Кроме «Первого канала», под ограничения площадки попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.

На аналогичных условиях суд уже удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, к корпорации Google с требованием о разблокировке 27 связанных с ним каналов на YouTube, а также обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ) до 1 млрд руб. при отказе разблокировать канал ТНТ.

Google Первый канал YouTube
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