Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади

Щербинский районный суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади. Параметры составят не менее 36×30×27 см, а вес — до 5 кг. Такое решение суда опубликовано на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Увеличить габариты ручной клади «Победа» должна в течение месяца с даты вступления в законную силу решения суда, которое было принято 2 июня. Авиакомпания должна повысить габариты товаров из магазинов Duty Free, упакованных в запечатанный пластиковый пакет и доступных к перевозке, до не менее 24×32 см.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия.

В суд с требованием признать незаконными нормы «Победы» по размерам ручной клади обратилась прокуратура. Там заявили, что авиаперевозчик намеренно определил габариты ручной клади с минимальными значениями, в результате пассажирам было невозможно ею пользоваться. В самой авиакомпании с претензиями не согласились, пишет ТАСС.

В конце прошлого года Мосгорсуд запретил «Победе» навязывать дополнительные услуги страхования. Иск к лоукостеру подавало управление Роспотребнадзора по Астраханской области.