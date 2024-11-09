«Победе» запретили ставить за пассажиров галочку на услуги страхования

Мосгорсуд запретил авиакомпании «Победа» навязывать дополнительные услуги страхования. Иск к лоукостеру подавало управление Роспотребнадзора по Астраханской области, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об автоматическом проставлении галочки напротив услуги по страхованию при покупке авиабилетов.

Щербинский районный суд Москвы в марте 2023 года отказал астраханскому управлению Роспотребнадзора по иску к «Победе». Но ведомство подало апелляцию и уже Московский городской суд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг. Решение было принято 22 августа, и уже вступило в силу.

По данным «Коммерсанта», Центробанк еще в прошлом году рекомендовал авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Тогда регулятор указывал на «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Победа» получила рекордную чистую прибыль в 2023 году. Это связано с ростом программы полётов и увеличением занятости пассажирских кресел