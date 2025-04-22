Суд не стал признавать «Ленфильм» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался признавать банкротом киностудию «Ленфильм». С таким иском в суд ранее обратилась компания «Радмир», зарегистрированная в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Суд постановил взыскать с «Ленфильма» в пользу «Радмира» 100 тыс. руб. судебных расходов за рассмотрение заявления.

В августе 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал «Ленфильм» выплатить «Радмиру» 4,9 млн руб. задолженности по договору подряда на постройку платформенного мезонина и 456,9 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами. Киностудия просила об отсрочке уплаты долга, т. к. находится в тяжелом финансовом положении.

В декабре прошлого года 13-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании задолженности и процентов с «Ленфильма».

В конце года Росимущество прекратило полномочия гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Суворова. Киностудию возглавила Надежда Андрющенко. Топ-менеджер должна разработать программу финансового оздоровления студии. В декабре пост председателя совета директоров «Ленфильма» покинул Федор Бондарчук.