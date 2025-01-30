Федор Бондарчук ушел из «Ленфильма»

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Такое решение связано с его занятостью в других проектах, сообщает РБК со ссылкой на представителя Бондарчука Марию Далакян.

По словам Далакян, Бондарчук ушел с поста главы совета директоров «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Министр культуры официально освободила его должности, однако он все еще значится главой совета директоров «Ленфильма» на официальном сайте киностудии.

Представитель Бондарчука отметила, что все нововведения, появившиеся на студии за последние 12 лет, «продолжат работу в новом году в штатном режиме». Также продолжатся съемки. Сам Бондарчук сосредоточится на работе в основанной им Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии».

Ранее источники издания сообщали, что Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм» на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. У «Ленфильма» есть ряд открытых судебных разбирательств о непогашенной задолженности.

Напомним, Федор Бондарчук возглавил Совет директоров в 2012 году. Его кандидатуру продвигало Минкультуры. В 2022 году его включили в состав совета «Фонда кино».